Universidad Católica iguala sin goles tras recibir a Deportes Concepción en el Claro Arena. Terminado el primer tiempo, no tardaron en salir los comentarios de parte de los hinchas sobre el jugador de peor desempeño en los locales.

Eugenio Mena sería el principal apuntado por los fanáticos cruzados, ya que se le critica por la poca rapidez y poca marca del lateral izquierdo.

Los locales no tuvieron piedad con el ex Racing y le piden hasta que se retire del fútbol profesional.

No es primera vez que se critica el rendimiento del jugador, ya que hay variedad de comentarios que piden la suplencia del lateral.

Cabe destacar que el único reemplazante natural de Mena en su posición era Cristián Cuevas, pero el Cimby ahora tomo otro rol dentro de la cancha.

Los comentarios contra Eugenio Mena: