A las 15:00 Universidad Católica tiene un importante duelo al visitar a Everton en el Sausalito con el objetivo de seguir sumando de a tres para la lucha por el Chile 2.

Las victorias de O’Higgins y de Universidad de Chile tienen la lucha al rojo vivo por quedarse con el segundo puesto, el que da pasajes directos a la zona de grupos de la Copa Libertadores de América.

Además la UC quiere llegar de la mejor forma posible al Clásico Universitario que se jugará el próximo domingo en el Claro Arena por lo que Daniel Garnero no guarda nada y manda lo mejor que tiene a la cancha.

El 11 de los cruzados ante Everton será con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Agustín Farías, Jhojan Valencia y Clemente Montes; Cristián Cuevas, Fernando Zampedri y Eduard Bello