Colo Colo sigue mirando agazapado la lucha por alcanzar el último boleto para la próxima Copa Sudamericana. Tras el 2-0 de Audax Italiano sobre Everton por la fecha 28 de la Liga de Primera, el Cacique sumó una cal y otra de arena en el arranque de la antepenúltima jornada.

En el Bicentenario de La Florida los itálicos cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas y tras la salida de Juan José Ribera, la era de Gustavo Lemma arrancó con un vital triunfo que les permite seguir soñando con copas internacionales.

Luis Riveros a los 88′ y Esteban Matus a los 90+5′ sellaron un triunfo que mete de lleno a los itálicos en la lucha por incluso alcanzar un cupo en Copa Libertadores.

Con este resultado, los de colonia subieron al 5° lugar de la tabla de posiciones con 46 puntos, sacándole cinco unidades a Colo Colo, que con un partido menos aprovechó la caída de Cobresal ante Deportes Iquique pero seguir a tres puntos del último boleto copero.

Los albos, con un partido menos suman 41 puntos y podrían llegar a 44 positivos si el próximo domingo vencen a Unión La Calera en el estadio Monumental. El duelo entre albos y cementeros se jugará desde las 20:30 horas.

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones