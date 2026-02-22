Colo Colo cumplió la tarea en la antesala del Superclásico frente a Universidad de Chile y venció en calidad de visitante a O’Higgins de Rancagua, conjunto celeste al cual superó por 1-0 con un solitario gol de Claudio Aquino.

Uno que hizo un buen partido, marcó -pero fue anulado por el VAR- fue Maximiliano Romero, quien analizó el encuentro: “Enfrentamos a un equipo que había jugado pre Libertadores, se notó un poquito también, nos dimos cuenta del desgaste y pudimos aprovecharnos de eso”.

Romero marcó, pero su gol fue anulado por el VAR. | Foto: Photosport

Tras cartón, el delantero trasandino se mete de lleno en lo que será el Superclásico del fútbol chileno: “Sé que es un Superclásico y son diferentes. Vamos a vivirlo con tranquilidad porque estamos en casa y hay muchas emociones. El equipo está haciendo bien las cosas”.

“¿Por qué favorito Colo Colo? Llegamos muy bien y estamos jugando bien, haciendo las cosas muy bien, trabajando mucho. Colo Colo en casa obviamente que es el más grande y tiene que hacer las cosas como las viene haciendo”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo llega al Superclásico tras tres triunfos de manera consecutiva y Universidad de Chile es toda una incógnita, donde esta tarde enfrentará a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

En síntesis

Claudio Aquino anotó el gol de la victoria 1-0 de Colo Colo ante O’Higgins.

El delantero Maximiliano Romero sufrió la anulación de un gol por intervención del VAR.