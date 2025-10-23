Universidad Católica ya empieza a preparar con todo lo que es su partido ante la Universidad de Chile, en lo que es una nueva edición del Clásico Universitario, el que es crucial para ambos equipos pensando en lo que es su lucha por el cupo del Chile 2.

En las últimas horas, el entrenador de la ‘Franja’ Daniel Garnero conversó con los medios en conferencia de prensa y abordó lo que será este compromiso, en la que avisa que a pesar de que su rival hoy tiene competencia internacional, para el fin de semana no tiene ninguna ventaja.

“No tenemos ninguna ventaja, es un clásico, un partido muy difícil. No, ojalá saquemos ventaja en el juego, en el resultado y lo logremos, pero no tenemos ninguna ventaja”, parte señalando Garnero.

Sobre lo que ha sido la polémica por la realización de este duelo debido al escenario que atraviesa la U, el DT de la ‘Franja’ indicó que no es un problema que se juegue el clásico y es más, indicó que le encantaría estar en la posición que está hoy en día su archirrival.

“A mí me encantaría estar en el lugar que están ellos, es semifinal de Sudamericana. Sería espectacular. Los torneos internacionales son así. Juegas cada tres días. Entonces, estar en un torneo internacional es muy meritorio para la U”, remarca.

La UC espera poder quedarse con el clásico | Foto: Photosport

La UC llega en su mejor momento al clásico

Por el presente de la UC, el estratega se muestra muy esperanzado para lo que será este clásico, en la que comenta que el equipo tanto a nivel futbolístico, como de resultados, llega muy bien aspectado y con mucha confianza, lo que es clave para esta recta final.

“Nos agarra en un momento espectacular. Ellos tienen muy buenos futbolistas, pero nosotros también estamos en un momento muy bueno. En nuestro peak máximo de rendimientos individuales, colectivos, con un estado de ánimo óptimo. Así que ojalá salgan las cosas como nosotros queremos”, comentó.

Concluyendo, Garnero habló de lo que son los clásicos, en la que sabe que esta clase de partidos son mucho más especiales para los hinchas, pero que este tiene sin duda un condimento más, debido a lo que es la dura lucha entre ambos por el Chile 2.

“Los clásicos sí son son especiales, pero son mucho más especiales para la gente. Nosotros estamos compitiendo con la U por un puesto en Chile 2 que es muy importante, así que yo le doy mucha más importancia a la trascendencia deportiva”, cerró.