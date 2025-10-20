Universidad Católica logró un triunfo clave en su lucha por el Chile 2 en el torneo nacional tras vencer por 3-0 a Everton de Viña del Mar, resultado que los posiciona en el segundo puesto de la tabla, quedando hasta hoy en día, con ese anhelado cupo para ir al Copa Libertadores 2026.

Después de lo que fue este partido, el entrenador Daniel Garnero conversó con los medios en conferencia de prensa y dio detalles de un importante análisis que hizo dentro del plantel teniendo en consideración lo que fue su pasado duelo ante Ñublense.

“Esta semana hablamos más de lo que entrenamos, nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Yo contabilice 27 pases errados en el primer tiempo del partido pasado, ganando uno a cero con un hombre más”, partió señalando Garnero.

En esa línea, el DT de la ‘Franja’ indicó que por aquello se trabajó firmemente en dichos errores dentro del equipo para no cometer estos ante Everton de Viña del Mar, algo que lograron por completo y que los hizo ser mucho más efectivos en este compromiso.

Garnero y su mensaje en la UC | Foto: Photosport

“Lo vimos, lo hablamos, nos dimos cuenta, hicimos un mea culpa muy importante, porque era responsabilidad nuestra ubicarnos mejor, ser más sencillos y hoy hubo una reacción muy positiva. Jugamos casi todo el partido con un hombre más, pero hoy lo hicimos notar”, declaró.

Concluyendo, Garnero quedó bastante satisfecho con lo que fue el rendimiento de su equipo, en la que avisa que día a día su equipo sigue evolucionando y espera poder seguir dando pasos para adelante en lo que es esta recta final del torneo, en donde tiene en mente el gran objetivo del cupo a la Copa Libertadores.

“Esto significa que vamos evolucionando, vamos creciendo y eso es buenísimo en esta instancia de campeonato. Nos quedan seis partidos en la recta final y si estamos en esta evolución individual y colectivamente, nos ilusionamos con pelear cosas muy importantes”, finalizó.