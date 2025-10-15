Fernando Zampedri es historia viva en Universidad Católica, club en donde es el goleador histórico de la institución, está vigente y tiene la misión de clasificar a los cruzados a un torneo internacional para la próxima temporada.

Sus goles han aportado en esta campaña para que la UC sea un contendiente serio al Chile 2 hacia la próxima Copa Libertadores de América, donde los cruzados esperan clasificar de manera directa a la fase de grupos.

Pese al buen momento que atraviesa el delantero de Universidad Católica, un ex jugador pidió un reemplazo para el Toro en caso de clasificar a torneos internacionales: “Me parece a mí que, por una cuestión futbolística, de ‘intercionalidad’, me parece que tendría que llegar otro 9 y él salir”, dijo Rafael Olarra.

Fernando Zampedri es el alma de la UC. | Foto: Photosport

Olarra, quien fue parte del plantel que fue campeón de Universidad Católica el 2005, refutó a los panelistas de ESPN Chile que estuvieron en desacuerdo con él: “O sea tiene que estar hasta cuando quiera…”, sostuvo con ironía.

“Internacionalmente es otro ritmo, te encuentras con otro tipo de centrales al frente. Yo no cuestiono su capacidad goleadora, sino que la performance internacional que se le puede venir a Universidad Católica”, aclaró en el cierre.

Lo cierto es que Universidad Católica tiene prácticamente confirmada su presencia en un torneo internacional la próxima temporada, donde seguramente Fernando Zampedri será el líder de la UC que buscará seguir inflando las redes con goles.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica visita este domingo 19 de octubre a las 3 de la tarde a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, compromiso válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.