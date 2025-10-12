El partido entre Universidad Católica y Ñublense será recordado por siempre por un pequeño hincha. ¿La razón? Una figura del elenco precordillerano lo fracturó con un pelotazo.

A pesar de lo curioso que resulta leer aquello, sucedió en el Claro Arena. Así lo relató Jordan Candia a través de redes sociales: su hijo Emiliano Milovan recibió un feroz impacto en su mano.

El responsable fue Tomás Asta-Buruaga, que se encontraba realizando un trabajo de definición en la previa de la victoria ante los chillanejos. A pesar de lo sufrido por el novel fanático de la UC, su padre se lo tomó con humor.

“Ayer a este niño se le ocurrió ir a ponerse detrás del arco mientras calentaban los jugadores, por supuesto que era una mala idea. Le llegó un pelotazo de Tomás Asta-Buruaga en la mano y aquí estamos: en la clínica esperando“, lanzó.

En dicha línea, lanzó: “Este tragicómico accidente terminó de la peor manera. Lamentablemente, después de hacerse radiografías se confirmó lo peor: fractura de radio“.

Finalmente, el papá del hincha de la UC lanzó: “Se fue con un lindo yeso para la casa. Es cadete sub-12 de Deportes Recoleta, va a estar un par de semanas fuera de las canchas”.

Tomás Asta-Buruaga fracturó a un hincha de Universidad Católica. (Créditos: Photosport)

Hincha de Universidad Católica termina con fractura en su mano