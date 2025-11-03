Universidad Católica tenía la chance de seguir estirando la espera de Coquimbo Unido para salir campeón e, incluso, era el único equipo que aún podía vivir el milagro de darle caza al líder y disputarle el título. Sin embargo, ningún resultado se dio este domingo a favor de la UC y finalmente el cuadro ‘Pirata’ se consagró como el nuevo campeón del fútbol chileno.

Para mala fortuna de los ‘Cruzados’, el ‘Barbón’ hizo la tarea en el Sánchez Rumoroso venciendo por 2 a 0 a Unión La Calera. Pero peor aún para los de Daniel Garnero, fue haber caído por el mismo marcador ante O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena.

Universidad Católica cayó ante O’Higgins y se complica en la lucha por el Chile dos (Foto: Diego Martin/Photosport)

BOLAVIP conversó con Jorge Aravena para analizar lo que fue la derrota del cuadro de la precordillera. Eso sí, más que darle con todo al cuadro del que es ídolo, le entregó todo el mérito a los de Francisco Meneghini que también han hecho una gran campaña.

Mortero Aravena y su análisis del cierre de torneo en la UC

¿Le dolió la derrota al ‘Mortero’? esto respondió: “Por lo que venía jugando, sí. Venía jugando bastante bien y la verdad que ayer el rival le ganó bien ganado.

“Evidentemente las ausencias en Católica se notaron, pero también hay que reconocer que O’Higgins hizo todo suyo. Bloqueó a la UC y lo terminó ganando bien”, aseguró el histórico exjugador.

Sobre el cierre del certamen y la lucha por el Chile dos, agrega que: “Todavía hay que definirlo y ahora hay que esperar que vuelvan los que estaban afuera y todo lo demás, quedan cuatro fechas”.

