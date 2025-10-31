Universidad Católica dejó atrás una larga espera. En la antesala del siguiente mercado de fichajes, el equipo precordillerano recibió una jugosa cifra que se le adeudaba desde Brasil.

¿La razón? Desde febrero de 2025, la directiva de la UC le reclamó a Gremio por una cuota vencida de la transferencia de Alexander Aravena. El elenco gaucho no depositó los 500 mil dólares estipulados y provocó la ira del cuadro chileno.

Ante tal situación, la cúpula del club de San Carlos de Apoquindo llevó su queja ante la FIFA. ¿Resultado? La máxima autoridad del fútbol internacional le entregó el visto bueno: el conjunto de Porto Alegre fue obligado a pagar.

Eso fue confirmado por Juan Tagle, que en conversación con La Tercera abordó el final de la teleserie… por el momento: Gremio aún debe abonar la totalidad del monto negociado por el delantero.

“No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla“, comenzó señalando el presidente de Universidad Católica.

En dicha línea, el timonel precordillerano concluyó asegurando: “Nos sorprendió, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió“.

Universidad Católica recibirá el monto adeudado de Gremio por la transferencia de Alexander Aravena.

¿Cuánto dinero recibirá Universidad Católica por Alexander Aravena?

Cabe destacar que la UC pactó vender al oriundo de Huechuraba por 2,8 millones de euros. Por el momento, la escuadra de Porto Alegre depositó 1,7 millones de dicha divisa: le faltan 1,1 millones más.