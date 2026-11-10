La UC toma tajante decisión ante el posible ‘pasillo de campeón’ a Colo Colo

La UC decidió no hacer pasillo de campeón ante Colo Colo el próximo domingo 22 de noviembre, cuando ambos elencos se vean las caras en el Monumental.

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, programado para el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, sumó un ingrediente no menor en la previa. Con el Cacique ya consagrado campeón de la Liga de Primera 2026 y dueño de la estrella 35, una de las interrogantes que surgió en los últimos días apunta a un posible pasillo de campeón por parte del elenco cruzado.

La duda tiene relación con la posibilidad de que los jugadores de la UC formen un pasillo para reconocer al equipo de Fernando Ortiz antes del inicio del compromiso, como suele ocurrir en algunas ligas del extranjero cuando un club se consagra anticipadamente. Sin embargo, esa alternativa no estaría dentro de los planes de Universidad Católica.

La UC no hará pasillo de campeón a Colo Colo

Según informó el medio El Periodista, el conjunto precordillerano no contempla realizar este gesto en el Monumental. La determinación respondería a que el pasillo de campeón no está establecido en las bases del torneo y tampoco corresponde a una tradición arraigada en el fútbol chileno.

“Universidad Católica no contempla realizar este gesto. La decisión responde a que el pasillo de campeón no está establecido en las bases del torneo y tampoco corresponde a una tradición arraigada en el fútbol nacional. Por ese motivo, conocedores de la interna del club señalaron que la posibilidad no ha sido considerada”, indicó el citado medio.

De esta manera, Colo Colo no recibiría un pasillo de honor por parte de su clásico rival en la previa del encuentro. El compromiso, de todas formas, tendrá un componente especial: la fuerte rivalidad entre albos y cruzados que se ha ido acrecentando con el paso de los años.

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En síntesis…