Daniel Garnero cuenta la verdad del conflicto con Gary Medel en la UC: “Pudo haber…”

El entrenador de los 'Cruzados' se refirió por primera vez al supuesto conflicto que tuvo con el futbolista: "De mí no lo van a saber", dijo.

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, se refirió por primera vez al supuesto conflicto que protagonizó durante la semana con Gary Medel y que habría acentuado la crisis futbolística que viven los ‘Cruzados’ a un par de días del Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

Versiones apuntan que el “Pitbull” habría tenido un conflicto con el entrenador argentino durante un entrenamiento, y que este le habría señalado al volante que mientras permaneciera en el cargo no iba a volver a jugar.

En la previa del choque ante los azules, el propio Garnero abordó el tema en conversación con Gary Medel. En conversación con TNT Sports, el DT argentino no confirmó ni tampoco descartó un roce con el bicampeón de América, aunque dejó claro que de su parte nunca hablará del tema.

Garnero no descartó que haya existido un conflicto con el ‘Pitbull’ (Photosport).

“Pudo haber habido, pero de mí no lo van a saber nunca porque yo lo hablo y lo manejo en el ámbito que corresponde. Hablo individualmente y colectivamente y ahí se termina la charla”, afirmó.

El adiestrador también tuvo palabras para la relación que intenta llevar con el plantel de la UC. “Yo no tengo ningún problema en sociabilizar con futbolistas, independientemente de la edad. Obviamente que equilibrar un plantel no es sencillo. Chicos que vienen en micro colgado y otros que vienen en vehículos de alta gama. Trato de acercarme mucho al futbolista para no llegar a tener ningún inconveniente”, aseguró.

Publicidad

Garnero palpita el Clásico Universitario

Finalmente, el DT de la Franja tuvo palabras para la U de Fernando Gago, que llega como favorita al compromiso en el Claro Arena. “El equipo que ponga tiene que saber jugar un clásico, con esas ganas e intensidad. El rival te va a exigir y hoy ante el pequeño error te facturan. Si no cambiamos eso la vamos a pasar mal. Si corregimos eso tendremos ganas chances de ganar del partido”, cerró.