El duelo está programado para este miércoles en el Claro Arena, sin embargo en las últimas horas surgieron rumores para un cambio de estadio.

Universidad Católica y Audax Italiano deben ponerse al día este miércoles 28 de octubre, cuando se enfrenten por el partido pendiente de la Fecha 24 de la Liga de Primera. Pese a los gallitos entre Cruzados y la ANFP, finalmente el duelo no volvió a reprogramarse y se jugará esta jornada en Claro Arena.

El compromiso había sido postergado por el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo hace un par de semanas. Desde entonces, la programación del partido ha estado marcada por la polémica, especialmente por la postura de la UC, que buscó una nueva reprogramación debido a la cercanía del encuentro con el Clásico Universitario del próximo domingo en el Claro Arena.

Sin embargo, la ANFP mantuvo su decisión y fijó el partido para este miércoles, obligando a los cruzados a disputar el encuentro antes de medirse con Universidad de Chile.

¿Se cambia de estadio el partido de la UC vs. Audax Italiano?

Durante las últimas horas surgieron nuevos rumores sobre un posible cambio de recinto e incluso de fecha. El periodista Marco Antonio Escobar informó en X que se estaban realizando gestiones para trasladar el encuentro al Estadio Santa Laura.

“El partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, se jugaría en otro recinto. Incluso podría cambiar de día. En este minuto se hacen las gestiones para jugar en Santa Laura”, señaló el periodista de DSports.

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DESCARTADO estadio Santa Laura. Siguen las gestiones para que se juegue hoy en San Carlos de Apoquindo. @DSportsCL https://t.co/0TDiktGg87 — Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) October 28, 2026

¿A qué hora y dónde ver Universidad Católica vs. Audax Italiano?

Pese a las versiones sobre una eventual modificación, TNT Sports mantiene el compromiso en su programación para este miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas en el Claro Arena.