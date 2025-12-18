Universidad de Chile puede tener un importante movimiento en el mercado de fichajes. A pocos días del cierre de 2025, el conjunto estudiantil puede despedirse de un futbolista del plantel profesional.

¿De quién se trata? Es uno de los jugadores que quedó relegado en la última temporada, por lo que Deportes Concepción posó su atención sobre él. Hay negociaciones por sus servicios.

Según reveló AS Chile, ese es el caso de Antonio Díaz. El lateral izquierdo de 25 años tiene conversaciones avanzadas para emigrar rumbo al sur del país y jugar por el reciente ascendido.

“Está muy cerca (…) El lateral irrumpió con buenas campañas en O’Higgins, pero tras fichar en la U no tuvo mayores oportunidades y ahora buscará minutos en el elenco recién ascendido”, señaló la publicación.

De esta manera, Universidad de Chile se desprendería de una de sus alternativas para la banda zurda. Ante la inminente salida, Matías Sepúlveda y Felipe Salomoni asoman como piezas fijas.

Antonio Díaz tiene negociaciones avanzadas para dejar Universidad de Chile y jugar en Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Antonio Díaz en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el zaguero mencionado disputó una totalidad de 17 compromisos con la camiseta azul. En dichos partidos, logró anotar un gol y entregar dos asistencias.

Desde su arribo a la institución a mediados de 2024, alcanzó a coronarse campeón de la Copa Chile y de la Supercopa. Tiene contrato vigente hasta fines de 2026 con la escuadra universitaria.

En resumen: