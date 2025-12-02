El mercado de fichajes está encendido y ello bien lo sabe un crack de Audax Italiano: sorprendió al elenco itálico y comunicó su salida. Registra títulos con Colo Colo y Universidad de Chile.

¿De quién se trata? Es uno de los mejores jugadores de la Liga de Primera 2025 y ha destacado por su capacidad en el conjunto de La Florida: es genio y figura en dicha institución.

Ese es el caso de Leonardo Valencia. En los micrófonos de TNT Sports, el futbolista de 34 años destapó su partida. Su contrato concluye a fines de temporada y no renovó.

“Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Estoy muy agradecido a la gente, pero hay cosas que no dependen del jugador”, lanzó.

En dicha línea, el talentoso ariete de los audinos agregó: “Hay cosas que esta semana ya están por definir. Con lo que me hubiera gustado quedarme, pero… pero son cosas que no dependen de mí“.

Leonardo Valencia deja Audax Italiano. El campeón con Colo Colo y Universidad de Chile comunicó su partida. (Imagen: Photosport)

Campeón con Colo Colo y Universidad de Chile: el 2025 de Leonardo Valencia

Durante la presente temporada, la figura en cuestión ha disputado un total de 33 encuentros con la camiseta de Audax Italiano. En dichos compromisos, anotó 19 goles y entregó 11 asistencias.

¿Dónde jugará en la siguiente campaña? Según trascendió, está en la órbita de Universidad Católica. No obstante, hay mucho paño por cortar: el libro de pases está en pañales.

Datos claves: