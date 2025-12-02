Una de las grandes atracciones de este libro de pases es Matías Palavecino. Tras coronarse campeón del fútbol chileno, el mediocampista de Coquimbo Unido llamó la atención de diversos clubes.

Entre ellos están Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, aunque ninguno de los mencionados ha enviado una propuesta formal por él. Ante tal panorama, un equipo de menor envergadura lanzó una oferta por sus servicios.

¿De quién se trata? Según información de DSports Chile, la escuadra que se aventuró por su incorporación es O’Higgins. El elenco rancagüino ya contactó al futbolista de 27 años: lo quiere seducir.

Cabe destacar que el volante trasandino quedará libre al terminar la vigente temporada. Su contrato con el conjunto aurinegro concluye en diciembre de 2025, por lo que todo indica que saldrá gratis.

Ahora, resta por conocer su opinión frente al interés celeste. Eso sí, no es el único cuadro que está tras sus pasos, ya que también llamó la atención en Norteamérica. Está en la mira de la Liga MX.

Matías Palavecino recibió una propuesta para jugar en O’Higgins. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Matías Palavecino en Coquimbo Unido

Durante la presente campaña, el crack en cuestión ha disputado un total de 37 encuentros con el campeón del fútbol chileno. En dichos compromisos, anotó siete goles y aportó con 14 asistencias.

¿Dónde jugará en la siguiente temporada? La decisión está en sus manos, pero aún hay mucho paño por cortar. El mercado de fichajes recién arranca y puede haber sorpresas.

En resumen: