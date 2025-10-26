Universidad Católica se impuso por la cuenta mínima ante Universidad de Chile y se quedó con la edición 201 del Clásico Universitario. Alfred Canales fue el autor del golazo que le dio el triunfo a los ‘Cruzados’ que contaban solo con 10 hombres en cancha.

El cuadro local sufrió la expulsión de Gary Medel en el minuto 53′ del compromiso. Pese a la desventaja numérica, La Franja salió a buscar el gol del triunfo y, a los 72′, Alfred Canales batió a Gabriel Castellón para anotar el gol de la victoria.

Este triunfo dejó a la UC en el segundo puesto de la Liga de Primera. En tanto, los Azules siguen en la quinta posición y ven cada vez más lejana la posibilidad de quedarse con el título.

La reacción de Alfred Canales tras el triunfo de la UC

Una vez finalizado el encuentro, el goleador de la jornada, Alfred Canales, enfrentó los micrófonos de TNT Sports donde confesó que Daniel Garnero fue clave para que hoy se vistiera de figura ante la U.

“El profe me dice que tengo que aprovechar mi pegada y bueno, gracias a Dios se me dio así que nada, muy contento”, confesó el jugador.

Alfred Canales se vistió de héroe en el Clásico Universitario y anotó el único tanto del compromiso. (Foto: Photosport)

Además, fue consultado sobre el conocimiento de Marcelo Díaz sobre su buena pegada: “Marcelo me conoce, estuvo un tiempo con él en Audax. Tengo que aprovechar mi pegada y muy contento”.

“Nosotros estábamos preparados para cualquier circunstancia. Sabíamos que con un jugador menos tendríamos que correr el doble y hacer un esfuerzo muy grande. Gracias a Dios se dio la victoria. Ese es el objetivo de nosotros, el Chile dos. Estamos trabajando en la semana para cumplir el objetivo”, cerró.