Un fuerte aluvión generó serios daños en los alrededores del Claro Arena, recinto que albergará el choque entre la UC y Audax Italiano.

Un fuerte aluvión golpeó a la comuna de Las Condes durante la tarde de este jueves tras el desborde del Canal San Carlos, lo que generó graves estragos en diferentes puntos de la zona.

Varios registros en redes sociales dieron cuenta de la fuerza del agua y el barro tras la activación de varias quebradas. El fenómeno climático se llevó todo por delante: vehículos, microbuses, árboles y piedras.

Uno de los lugares más afectados fue San Carlos de Apoquindo, zona donde se emplaza el Claro Arena y donde el plantel de Universidad Católica se preparaba para el entrenamiento vespertino.

Desde el área de comunicaciones del club informaron que tras el aluvión, el recinto deportivo y el complejo Raimundo Tupper, donde entrena el primer equipo, no sufrieron daños.

“El plantel bajó al Claro Arena para su práctica y están evaluando minuto a minuto si la realizan de forma completa o deben cortarla antes”, informaron desde el club.

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Tras las lluvias más intensas, nuestro Claro Arena se prepara para recibirlos este sábado y alentar juntos a La Franja ante Audax Italiano 🆚️ pic.twitter.com/Mstn6SHQcO — Universidad Católica (@Cruzados) October 8, 2026

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Partido en riesgo de suspensión

Ahora quedará en manos de las autoridades y de la ANFP la posible suspensión del duelo entre la UC y Audax Italiano por la Fecha 24 de la Liga de Primera. El cotejo está programado para este sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena.

🚨 IMPACTANTE REGISTRO DEL ALUVION EN LAS CONDES, DESDE EL INTERIOR DE UN BUS pic.twitter.com/kcDJPB5HAB — D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) October 8, 2026

El aluvión se llevó una micro también en San Carlos. Tremenda cagada. pic.twitter.com/oyoyb8jnqW — JI (@jsoegnciaio) October 8, 2026