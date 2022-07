Un nuevo dolor de cabeza sumó la Universidad de Chile al enterarse de la detención de Yonathan Andía, quien se pasó una luz roja, tenía los documentos vencidos y marcó 1,0 en el alcotest, acontecimientos por lo que fue llevado a la 36 comisaría de la comuna de La Florida.

Si bien el ex defensor de Unión La Calera no pasó a control de detención, información entregada por la Fiscalía Oriente, se espera que desde la institución universitaria pongan mano dura y le den una sanción en las próximas horas.

Cristián Caamaño, panelista del programa Deportes en Agricultura, tuvo palabras para el acto que involucra al lateral de la U.

"La U tiene problemas todas las semanas. Se encargan todos los actores, no necesariamente de los que entran a la cancha, de cometer errores. Pero creo que no era el momento de cometer una falta de este tipo y los jugadores tienen que aportar a la tranquilidad del club compartándose", indicó Caamaño.

Habrá que esperar por las medidas que tome la U con Andía | Foto: Agencia Uno

"Lo que hizo Andía puedes hacerlo, pudiste haber salido, pero si estás en estado de ebriedad que te maneje otro o ándate en Uber", agregó el comunicador.

"Yo creo que va a haber una sanción económica, no va a jugar este partido y Diego López lo va a tener en observación por varias fechas. Haber entendamos, cometió una infracción a Ley de Tránsito y cometió un delito al manejar en estado de ebriedad, pero no chocó ni mató a un tercero, no es el único que no va a pasar un control de alcoholemia", cerró.