Universidad de Chile deberá tomar una importante decisión al final de la temporada: dejar partir o no a Lucas Assadi. A pesar de que la promesa tiene contrato con el club, es casi un hecho que llegarán jugosas ofertas por él.

Ante tal panorama, Juan Román Riquelme se habría adelantado en las negociaciones. Tras la cordillera aseguran que el presidente de Boca Juniors entabló comunicaciones con el crack de 21 años.

Al menos, así lo afirmó el youtuber Alma Xeneize. A través de redes sociales, explicó que el máximo directivo del elenco argentino quiere contar con la joya de los azules en 2026.

“El presidente de la U de Chile está que explota, enojado, furioso, está que se lo lleva al diablo. (…) Se habría comunicado vía telefónica con la joyita y la ilusión que tiene la U de Chile para poder ganar esta Copa Sudamericana”, lanzó.

“Se comunicó con él y se comunicó con su representante, no así con el club. Y ahí ya nace este enojo, porque lo saltearon. También hay mucho enojo porque lo llamaron en plena competencia”, agregó.

Tras ello, explicó cuánto costaría la salida del mediapunta desde los azules: “El valor de la cláusula de rescisión, es muy baja, de cuatro millones de dólares. Como el pibe no jugaba, nunca se preocuparon en elevarle esa cláusula”.

Lucas Assadi habría despertado el interés de Boca Juniors ante su notable momento en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El presente de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la actual temporada, el formado en los azules ha disputado un total de 28 compromisos. En tales encuentros, ha logrado anotar 11 goles y aportar con seis asistencias. Tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026.