Representar a Universidad de Chile es un anhelo para cada hincha que nace con la sangre azul. Uno de ellos, se formó en el club y debió salir en búsqueda de más minutos: actualmente se juega su futuro en el Mundial sub-20 con La Roja.

¿Quién es? Uno de los volantes con mayor participación en la escuadra de Nicolás Córdova. Debutó profesionalmente en los azules y ha tenido que partir a préstamo en dos oportunidades.

Su nombre: Agustín Arce. El mediocampista de 20 años, actualmente en Deportes Limache y con paso por San Luis de Quillota, siempre ha querido vestir la camiseta del equipo de sus amores.

Así lo reveló su mamá, Johana Melli, en conversación con AS Chile. Según detalló, el diestro soñó desde niño con un puesto estelar en los azules. Volverá al plantel laico a fines de 2025.

“La U es su casa, su segundo hogar. Él es hincha del club. Hoy está a préstamo en Deportes Limache por el Mundial, necesitaba jugar“, comenzó señalando la progenitora del futbolista.

“Igual tenemos a Tadeo (hermano menor) que juega en la U, en la sub-8 y uno se va mimetizando. Mi familia es de la U, también tenemos parte de otros equipos, pero cuando vemos a Agustín somos todos de un mismo color”, agregó.

Agustín Arce es fanático de Universidad de Chile. Siempre ha querido jugar en el club. (Créditos: Photosport)

El referente del crack de Universidad de Chile

A su vez, Johana reveló un sabroso dato del canterano azul. ¿Cuál? Su hijo es admirador de un histórico del fútbol argentino: jugaba con el número 10 en la espalda.

“Siempre le ha gustado Juan Román Riquelme. No era tanto de tener posters pero lo seguía mucho en el fútbol, respecto a su forma de juego”, concluyó sobre su crack.