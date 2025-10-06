Universidad de Chile cuenta los días para medirse contra Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. A pesar de tener que afrontar el torneo local antes de dicha llave, la consigna es clara: hay que superar al conjunto argentino.

Sin embargo, la misión no será fácil de abordar, ya que la escuadra dirigida por Mauricio Pellegrino vive un grato momento. En los últimos seis partidos, acumula cuatro victorias y dos empates.

¿Qué podría favorecer a los azules? Su entrenador admitió que el cansancio se siente en el plantel. Si bien consiguió vencer 2-0 a San Lorenzo de Almagro en la última fecha del torneo trasandino, observó agotamiento entre sus pupilos.

En conferencia de prensa, el DT lanzó: “Los aspectos, sobre todo que necesitamos por ahora, es descansar a nivel mental porque para mí es una carga muy dura, un esfuerzo grande que están haciendo los chicos“.

Luego, reveló: “Vamos a tener dos días de descanso porque jugamos el domingo, una semana de ocho días que no hemos tenido nunca desde que empezó el año. (…) Necesitan recuperarse”.

Mauricio Pellegrino enfrentará a Universidad de Chile en semifinales de Copa Sudamericana. (Créditos: Getty)

La fatiga de Lanús antes de enfrentar a Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico -con paso por Universidad de Chile– remarcó cómo influye dicho cansancio entre sus dirigidos. Tendrá que poner paños fríos en la antesala de la definición internacional.

“Lo noté un poco falto de chispa y eso tiene que ver con la cantidad de competición que traemos de trabajo y eso se siente en el correr de los partidos“, concluyó.

Cabe destacar que antes de jugar ante los azules, Lanús se medirá versus Independiente de Avellaneda (12/10) y Godoy Cruz (19/10) por la Primera División de Argentina.

Las semifinales de Copa Sudamericana

El duelo de ida entre azules y granates está pactado para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en Chile. La vuelta se jugará una semana más tarde, el jueves 23 del mismo mes (se repite el horario) en Buenos Aires.