Universidad de Chile hoy en día vive un importante momento a nivel internacional, en la que los ‘Azules’ hoy en día se encuentran en la ronda de los cuatro mejores en la Copa Sudamericana.

El elenco de Gustavo Álvarez se enfrentará ante Lanús, el club argentino con el que disputará su chance de volver a meterse a una final dentro de esta competncia continental, la cuál ya consiguió en el 2011 con una histórica campaña.

A pesar de que en la U está todo el foco puesto en lo que será esta serie, la dirigencia azul ya empieza a planfiicar lo que será la temporada 2026, en donde ya hay nombres que aparecen en el horizonte del ‘Romántico Viajero’.

Uno de estos nombres, ha sido la del delantero Felipe Mora, el jugador nacional del Portland Timbers de Estados Unidos, quien hoy por hoy aparece como el gran candidato para llegar a reforzar el ataque azul en el 2026.

Herrera ilusiona al hincha azul con Mora | Foto: Photosport

Tras lo que han sido estos rumores que han vinculado a Mora con la U, un histórico azul y ex compañero del goleador, Johnny Herrera comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports la posibilidad de la vuelta del atacante a los ‘Azules’, en la que ilusionó a los hinchas con aquello.

“A mí me encantaría (que venga). Él quiere venir de hecho”, fue lo que declaró Herrera sobre la posibilidad de que Felipe Mora retorne a la Universidad de Chile.

De esta manera, en la U hay mucha ilusión de lo que pueda ser el retorno de Felipe Mora para el 2026, en la los ‘Azules’ no quieren perder tiempo en el mercado que se avecina y buscarán abrochar a la brevedad a su nuevo delantero para la próxima temporada,