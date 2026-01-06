Universidad de Chile está cada vez más cerca de decirle adiós a Matías Sepúlveda. Si las negociaciones no se caen y el plan sigue a la perfección, el zurdo de 26 años emigrará en este mercado de fichajes.

Todo indica que Lanús ejecutará su cláusula de salida, lo que dejará una importante vacante en el plantel azul. ¿Qué hará la dirigencia laica? Ya hay un candidato para reemplazar al carrilero izquierdo.

Según detalló Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, hay un nombre que llama la atención en la cúpula universitaria. Se desempeña como lateral naturalmente.

Consultado sobre posibles refuerzos en dicho sector para Universidad de Chile, el comunicador aseguró: “Voy a contarles lo siguiente: (Esteban) Matus está bien evaluado por la secretaría“.

Cabe destacar que su currículum ya estuvo en el radar estudiantil en el último libro de pases. Sin embargo, la negociación con Audax Italiano no llegó a buen puerto y en su lugar arribó Felipe Salomoni.

Esteban Matus está en carpeta de Universidad de Chile para 2026. (Imagen: Photosport)

Esteban Matus, el candidato a reforzar Universidad de Chile

Durante la última temporada, el seleccionado nacional disputó 36 encuentros representando a Audax Italiano. En dichos compromisos, logró anotar seis goles y entregar tres asistencias.

Un punto a considerar para Universidad de Chile: tiene contrato vigente con la escuadra itálica hasta diciembre de 2027. Ante tal panorama, tendría que negociar su salida desde La Florida.

En resumen: