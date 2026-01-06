Universidad de Chile está cada vez más cerca de decirle adiós a Matías Sepúlveda. Si las negociaciones no se caen y el plan sigue a la perfección, el zurdo de 26 años emigrará en este mercado de fichajes.
Todo indica que Lanús ejecutará su cláusula de salida, lo que dejará una importante vacante en el plantel azul. ¿Qué hará la dirigencia laica? Ya hay un candidato para reemplazar al carrilero izquierdo.
Según detalló Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, hay un nombre que llama la atención en la cúpula universitaria. Se desempeña como lateral naturalmente.
Consultado sobre posibles refuerzos en dicho sector para Universidad de Chile, el comunicador aseguró: “Voy a contarles lo siguiente: (Esteban) Matus está bien evaluado por la secretaría“.
Cabe destacar que su currículum ya estuvo en el radar estudiantil en el último libro de pases. Sin embargo, la negociación con Audax Italiano no llegó a buen puerto y en su lugar arribó Felipe Salomoni.
Esteban Matus, el candidato a reforzar Universidad de Chile
Durante la última temporada, el seleccionado nacional disputó 36 encuentros representando a Audax Italiano. En dichos compromisos, logró anotar seis goles y entregar tres asistencias.
Un punto a considerar para Universidad de Chile: tiene contrato vigente con la escuadra itálica hasta diciembre de 2027. Ante tal panorama, tendría que negociar su salida desde La Florida.
En resumen:
- Interés reincidente: No es la primera vez que Matus suena en el Centro Deportivo Azul. Ya estuvo en carpeta en el mercado anterior, pero ante la falta de acuerdo con el cuadro itálico, la U terminó fichando al argentino Felipe Salomoni.
- Evaluación positiva: El comunicador fue tajante al señalar que el jugador “está bien evaluado” por la secretaría técnica, destacando su proyección y conocimiento del torneo chileno.
- La traba económica: A diferencia de otras opciones, Matus tiene contrato vigente con Audax Italiano hasta diciembre de 2027, lo que obligará a Azul Azul a sentarse a negociar una compra o préstamo con cargo.