Universidad de Chile definió a su principal candidato a dirigir el plantel masculino: Francisco Meneghini. Tras una larga espera, la directiva estudiantil se inclinó por dicho nombre para asumir el desafío.

El DT argentino negociará su arribo a los azules, aunque ya dejó una petición sobre la mesa. ¿Cuál es? Requirió la incorporación de Gabriel Arias al equipo que comandará.

Ante ello, un portero mundialista reaccionó en conversación con BOLAVIP Chile. Ese es el caso de Óscar Wirth, que aplaudió la eventual llegada del arquero de 38 años al elenco universitario.

“Yo creo que sería un aporte, indudablemente. No me cabe ninguna duda que en un fútbol que no es tan competitivo como el argentino, el uruguayo o el brasileño, tendría que dar buenos resultados“, comenzó indicando.

Luego, agregó: “El arco es un lugar donde se tiene como consecuencia el objetivo del juego. Se trata de hacer gol al otro lado y que no te hagan goles a ti. Hay que buscar goleadores, pero también hay que buscar a alguien que ataje“.

Gabriel Arias está en la órbita de Universidad de Chile para 2026. (Foto: Getty Images)

¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Gabriel Arias

Durante su última campaña, el otrora seleccionado chileno disputó una totalidad de 31 encuentros de la mano de Racing Club. En dichos compromisos, recibió 27 goles y mantuvo la valla invicta en 14 ocasiones.

Cabe consignar que no renovó su contrato con la escuadra argentina y por ello se encuentra en condición de futbolista libre. En caso de firmar por Universidad de Chile, no le significará costos a la institución.

