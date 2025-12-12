El mercado de fichajes sigue generando ruido en Colo Colo, especialmente en la búsqueda de un arquero que pueda pelear un puesto con Fernando de Paul y transformarse en un referente del arco albo para 2026.

Pese al inminente regreso de Brayan Cortés, quien parece que no quiere continuar en el Monumental, la dirigencia de Blanco y Negro tiene como prioridad encontrar un guardameta, y el nombre que ha sonado con fuerza es el de Gabriel Arias, quien anunció su salida de Racing Club.

Defensa y Justicia ya había aparecido como un competidor directo, aprovechando el interés de su técnico Mariano Soso y la posibilidad de darle continuidad en Argentina. Sin embargo, la situación se ha complicado aún más.

Gabriel Arias defendiendo la camiseta de la Selección Chilena | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gabriel Arias interesa en Argentinos Juniors

Durante las últimas horas, el periodista Germán García Grova de TyC Sports informó a través de su cuenta de X (Ex Twitter) que habría otro elenco argentino interesado en contar con el meta que vistió la camiseta de La Roja.

“Gabriel Arias es pretendido por Argentinos Juniors. El Bicho busca arquero para suplir la baja de Diego Rodríguez”, enfatizó el comunicador trasandino.

Es por esto que la aparición de nuevos competidores podría obligar al cuadro albo a oficializar su propuesta o buscar alternativas en el corto plazo.

En síntesis…