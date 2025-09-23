Lanús da un batacazo en la Copa Sudamericana, pues eliminó al semifinalista del Mundial de Clubes, Fluminense en cuartos de final. El Granate empató 1-1 en el estadio Maracaná para consolidar el 1-0 que consiguió en casa e instalarse entre los cuatro mejores de la competición.

En semifinales espera por el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima. La U rescató un empate 0-0 en Perú y todo se definirá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso este jueves 25 de septiembre a las 21:30.

Agustín Canobbio abrió la cuenta para el Flu con un golazo de tijera en el minuto 20. El tanto del ariete uruguayo abrió las expectativas de los hinchas del gigante brasileño en el Maracaná.

No obstante, la reacción llegó en el complemento por parte del equipo que dirige Mauricio Pellegrino. Dylan Aquino y Marcelino Moreno fueron armaron un gol mágico para el Grana. Aquino buscó al 10, quien devolvió con un lujoso pase y definió de primera para vencer al arquero Fabio a los 67’.

De esta manera, el campeón de la edición 2013 de la Copa Sudamericana vuelve a semifinales. En frente podría tener al campeón del año 2011, Universidad de Chile o a Alianza Lima que sueña con su primer título internacional.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana. (Foto: Sudamericana)

La programación de los tres cuartos de final que restan en la Copa Sudamericana 2025

Atlético Mineiro recibirá a Bolivar este miércoles 24 de septiembre a las 19:00 (de Chile) en el Arena MRV. El equipo de Jorge Sampaoli rescató un empate 2-2 en el Hernando Siles de La Paz y tiene la chance de definir en casa ante La Academia que busca celebrar su centenario con un título internacional.

El rival de Atlético Mineiro y Bolivar saldrá de Once Caldas o Independiente del Valle que jugarán este miércoles a las 21:30 en el estadio Palogrande en Manizales, Colombia. La ida la ganó el equipo colombiano por 2-0 en Ecuador.

Por su parte, Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima el jueves a las 21:30, sin público en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La llave está 0-0 tras el encuentro en Perú.