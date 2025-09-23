En Universidad de Chile siguen atentos el encuentro entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana, el cual se juega en el estadio Maracaná. En caso de vencer a Alianza Lima, se medirán al ganador de esta llave.

Durante la transmisión se vivió un curioso momento, ya que los profesionales de ESPN mandaron saludos a Alianza Lima y en general a Perú, pero no le dejaron ningún mensaje a Universidad de Chile.

Fue el comentarista Gustavo López el que envió saludos: “Nos siguen mucho en Perú. Aquí puede estar el rival de Alianza si es que puede resolver la situación, está empatando 0-0 con la U”.

“El equipo de Álvarez juega en Coquimbo, no en Santiago, le cambiaron la zona, sin gente, a puertas cerradas. Así que un saludo para la gente de todo Perú”, continuó el periodista.

Ante esto se sumó el relator Sebastián Vignolo con un afectuoso saludo a Néstor Gorosito: “Abrazo Pipo”.

Saludan a Alianza Lima y no a la U en transmisión de ESPN. (Foto: Photosport)

Para la U ni un “hola”

¿Y para la U? Absolutamente nada, un desaire total para los Azules que están siguiendo el partido donde se puede definir un posible rival si es que avanzan a semis.

Universidad de Chile empató 0-0 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva en Lima y ahora será local en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo este jueves a las 21:30.