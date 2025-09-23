Este martes Alianza Lima llegó a Coquimbo para lo que será su partido frente a Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Como es sabido, la U empató 0-0 con los Íntimos en Matute y todo se resolverá en el Sánchez Rumoroso el jueves 25 de septiembre a las 21:30.

La presencia de Alianza Lima no pasó desapercibida por los hinchas azules de la región, porque replicaron lo hecho por los peruanos en Lima.

En efecto, los fanáticos de la U desplegaron un lienzo de recibimiento donde dejaron en claro que no eran “bienvenidos”, en el frontis del hotel Enjoy de Peñuelas.

Fue el medio REDGOL el que publicó las imágenes expicando que “tal como pasó en la visita del cuadro bullanguero en la capital de Perú, cuando la barra de Alianza llegó al hotel de concentración de los azules colgando lienzos y lanzando fuegos artificiales, ahora se cobraron revancha”.