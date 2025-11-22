Si bien la temporada para la Universidad de Chile aún no termina, los ‘Azules’ ya empiezan a mirar lentamente lo que es el 2026, en la que ya se ven nombres que pueden llegar al club, como también hay otros jugadores que pueden dejar la institución.

Ante este tema, el ex futbolista y DT Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para lanzar un bombazo en el mundo de la Universidad de Chile, en la que indicó que desde Argentina están siguiendo a un jugador azul para el próximo mercado: Nicolás Guerra.

“No es mi trabajo dar noticias, porque no soy periodista, pero a Nico Guerra lo están viendo de Argentina”, partió señalando Borghi.

Si bien el ‘Bichi’ no tiene ninguna cercanía con Nicolás Guerra, dejó en manifiesto que lo considera un jugador con muchas cualidades y que por esto, dio muy buenas referencias por el atacante de la Universidad de Chile, por lo que le ha visto en el fútbol chileno.

Guerra es seguido de Argentina | Foto: Photosport

“Quiero que sepan los jugadores, yo no lo conozco personalmente a Guerra, pero tengo buenas referencias y me gusta como juega. A veces los técnicos que los piden a los técnicos, llaman por teléfono a los que vivimos acá y preguntan ¿Qué sabes de Nico Guerra?, yo las mejores referencias, no tengo malas referencias para dar”, declara.

Finalmente, Borghi dejó en evidencia que le consultaron a él para preguntar por el jugador de la U, en la que reafirmó que entregó buenas referencias por el atacante azul, señalando también que tiene una importante cercanía con el DT que preguntó por el ‘Nico’.

“Yo no tengo vínculo con Guerra, pero sí con el técnico que lo pretende, pero uno tiene que decir ‘no te lo lleves’ o ‘sí,maravilloso’. Dije que es un chico que hace un goles, es un nueve y medio, no es un nueve de área, puede hacerlo, pero no es su especialidad, luchador, no es un chico egoísta ante el arco, si puede darte el pase, lo hace”, cerró.

