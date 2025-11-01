Universidad de Chile busca dar vuelta la página de lo que fue su dura y polémica eliminación de la Copa Sudamericana tras caer ante Lanús y pondrá el foco en lo que será el cierre del torneo nacional.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen como gran objetivo en luchar por lo que es el cupo al Chile 2, el cuál le permita poder decir presente en la Copa Libertadores 2026, puesto del que hoy están algo lejos.

Ahora, el conjunto ‘Laico’ tendrá un duelo fundamental ante Huachipato en el sur de nuestro país, en la que irá con todo por los tres puntos para seguir firmes en esa lucha.

Para este comrpomiso, el DT azul contará con una importante baja para enfrentar a los ‘Acereros’, en la que pierde a un jugador titular dentro de su equipo, en la que analizará opciones para su reemplazo.

Guerra no estará disponible ante Huachipato

El delantero azul, Nicolás Guerra no estará disponible para el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato, en la que deberá cumplir una fecha de suspensión.

Guerra no será opción en la U | Foto: Photosport

¿La razón?: el atacante llegó a las cinco amonestaciones dentro del torneo nacional, en donde la quinta la recibió en el pasado clásico ante la Universidad Católica, tarjeta que lo deja fuera de este partido ante los ‘Acereros’.

Por este motivo, Gustavo Álvarez deberá opciones para poder conformar su ataque ante Huachipato, en la que no podrá contar con Nicolás Guerra y Lucas Assadi, este último descartado por lesión.