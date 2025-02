Universidad de Chile cerró la incorporación de jugadores. El cuadro azul no sumará más nombres al plantel y se quedará con lo disponible para afrontar la temporada 2025.

En total, el equipo de Gustavo Álvarez integró siete futbolistas, lo que no dejó conforme a Jorge “Coke” Hevia. Al analizar el mercado de fichajes azul, el periodista hizo hincapié en lo que consideró una falencia de la directiva.

¿Cuál? En el programa De Buena Fuente de DLT Sports, aseguró que el conjunto universitario debió sumar un nombre más para esta campaña. Para él, puede costarle caro a los azules.

“Me gusta el equipo, me gusta la U, me gusta Gustavo Álvarez. Va a pelear el título, pero no sé si le va a alcanzar, porque va a jugar tres torneos”, comenzó señalando.

Pero, ¿en qué puesto hubiese sumado un jugador más? Coke Hevia no tiene duda de dónde debería haber sido: en el mediocampo. Hizo hincapié en la falta de otro volante de salida.

“Yo creo que la U va a quedar corta porque no trajo un reemplazo de Marcelo Díaz y ahí la cagó. Cuando digo corta es porque creo que va a pelear el título, pero no sé si se lo saca a Colo Colo”, reflexionó.

Sin embargo, cerró tranquilizando a los hinchas azules y lanzó: “Pero va a pelear el título, está claro. No descubrimos nada”.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Ñublense por el torneo de Primera División. Se jugará el sábado 15 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.