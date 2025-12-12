El regreso de las grandes giras internacionales al Estadio Nacional vuelve a encender las alarmas en Universidad de Chile. Este viernes se confirmó que Iron Maiden se presentará el 31 de octubre de 2026 en el coliseo ñuñoíno, sumándose a una extensa lista de eventos ya programados para el próximo año y que podrían afectar la localía de los azules en plena competencia.

La preocupación no es nueva. Durante el 2025, la U ya debió abandonar su estadio en las últimas cuatro fechas del torneo, disputando esos duelos como local en el Santa Laura debido a actividades musicales y logísticas en el coloso de Ñuñoa. Y el calendario 2026, lejos de alivianar el panorama, se está cargando aún más de espectáculos masivos.

El año parte intenso: Bad Bunny ocupará el recinto con tres conciertos entre el 9 y el 11 de enero. En febrero, el escenario está reservado para Tini el día 12 y Chayanne el 14, aunque estos no afectarían el calendario de los Azules dependiendo de cómo se dé la programación del torneo local para 2026.

La tendencia continúa en marzo con dos fechas de AC/DC, programadas para el 11 y 15 de aquel mes, mientras que el artista urbano Cris MJ tiene reservado el Nacional para su show del 17 de abril.

Si bien el de la legendaria banda de hard rock australiana no será en la cancha principal sino que en el parque del Estadio Nacional, el recinto sí será ocupado en fechas que bien podrían complicar al ‘Romántico Viajero’ (11 y 15 de marzo).

Al calendario del primer semestre se suma ahora un conflicto mayor hacia la segunda mitad del año: la presentación de Iron Maiden en octubre y la posibilidad de que otros espectáculos se anuncien durante los próximos meses. Desde ya, en Azul Azul deberán monitorear permanentemente la agenda junto al IND para evitar repetir los problemas del 2025.

Como si fuera poco, la incertidumbre deportiva también juega su rol, aunque no tanto a nivel internacional ya que, como cabe recordar, Universidad de Chile no podrá recibir a su gente durante cinco encuentros más debido a la sanción recibida tras los incidentes ante Independiente (ya cumplió con dos de visita y dos de local).

