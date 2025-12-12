Colo Colo ya comenzó a mover sus fichas para la temporada 2026, una vez ratificada la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador del primer equipo. Con un plantel que necesita renovarse tras un año irregular, en el Estadio Monumental ya analizan posiciones prioritarias para reforzar y una de ellas es, sin duda, la portería.

La situación de Brayan Cortés vuelve a marcar el camino: tras su préstamo en Peñarol y ante la intención de que continúe en el extranjero, los albos deben buscar alternativas para competir con Fernando De Paul. En ese escenario, surgió con fuerza el nombre de una de las grandes promesas del ascenso chileno.

El joven golero de 21 años y se 1.94 mts de altura asoma como una de las grandes cartas para reforzar el pórtico del ‘Cacique’. (Foto: Photosport)

Se trata de Jaime Vargas, arquero de 21 años y 1,94 metros de estatura que viene de una destacada campaña con Deportes Recoleta y que incluso ya tuvo su primera nominación a la Selección Chilena. Su perfil encaja en la idea de renovación que busca Colo Colo, y su irrupción llamó rápidamente la atención en Macul.

RedGol se contactó con el joven guardameta para conocer su percepción respecto a este interés. Vargas optó por bajarle la presión al rumor y tomarse todo con un tono de calma. Aun así, reconoció que el escenario emociona a cualquier futbolista joven del medio local.

Jaime Vargas se ilusiona con el interés de Colo Colo

“La verdad es que estoy viviendo el día a día en Deportes Recoleta. Por el momento he estado tranquilo, porque lo está viendo mi representante, Mauricio Valenzuela”, señaló el portero cuando fue consultado por el interés del Cacique.

Eso sí, el arquero no escondió la ilusión que provoca que un equipo como el ‘Cacique’ ponga sus ojos en él: “Es lindo que te busque Colo Colo, de verdad que sí, pero hay que tomárselo con humildad y calma. Hay que seguir trabajando por si me toca ir, hacerlo de la mejor manera posible”, añadió Vargas.

Sobre su reciente convocatoria a la Roja —en el amistoso frente a Perú en La Florida— y el potencial salto a un club grande, el meta destacó que ambas experiencias deben servirle como motivación: “Hay que seguir aprovechando este buen momento y ese tipo de experiencias. Por ahora estoy en Deportes Recoleta, donde me entreno al máximo”.

El rendimiento que lo llevó a este escenario respalda el interés del Popular: Vargas disputó 32 partidos con Recoleta en 2025 (30 en Primera B y 2 en Copa Chile), acumulando 2.880 minutos, 39 goles recibidos y diez vallas invictas. Números que, sumados a su proyección y madurez, lo posicionan como una de las grandes cartas del mercado para un Colo Colo que mira el futuro con urgencia y ambición.

