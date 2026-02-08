Universidad de Chile se prepara para su segundo desafío en la Liga de Primera 2026, en un inicio de temporada donde cada partido comienza a marcar el rumbo del campeonato.

El equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini sabe que sumar como visitante es clave para sostener sus aspiraciones y evitar que la presión se instale de manera prematura en el entorno azul.

En ese escenario, la visita a Huachipato en el Estadio CAP-Acero aparece como una prueba exigente, tanto por el rival como por el contexto. Por lo mismo, el estratega argentino decidió mover el tablero y apostar por modificaciones tácticas relevantes.

Francisco Meneghini y sus pupilos van por su primer triunfo en el torneo nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

La U de Meneghini ajusta piezas ante Huachipato

El técnico azul optó por cambiar el esquema, incorporando una línea de tres defensores, con la inclusión de Nicolás Ramírez como zaguero central, además de poblar el mediocampo para ganar equilibrio y control del balón.

En esa zona vuelve a la titularidad Israel Poblete, quien se impone sobre Lucas Romero, con la misión de neutralizar la intensidad del conjunto acerero y darle mayor volumen de juego al equipo.

Además, el encuentro marcará el primer partido como titular de Eduardo Vargas en el certamen nacional desde su regreso al Centro Deportivo Azul, un movimiento que asoma como clave en la búsqueda de mayor peso ofensivo.

Con estas decisiones, el Romántico Viajero buscará hacerse fuerte en Talcahuano y sumar puntos importantes en un duelo que puede transformarse en un punto de inflexión en su arranque de temporada.

El 11 de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.