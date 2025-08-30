Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Colo Colo en un nuevo superclásico del fútbol chileno.

Previo a este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se expresó a lo que será este compromiso, el que señala que puede ser importante que el equipo le de una alegría a sus hinchas tras lo vivido en Avellaneda.

“Yo estoy de acuerdo en que no debe ser fácil, pero si hay un partido ideal para toda la mala experiencia que tuvo la U (en Argentina) es contra Colo Colo”, partió señalando Herrera.

En esa línea, el ex guardameta remarcó en que el equipo de Gustavo Álvarez tiene que tratar de dar vuelta la página de lo que fue este episodio y lo mejor que puede hacer para lograrlo, es conseguir un triunfo en el Superclásico.

Colo Colo y la U se verán las caras | Foto: Photosport

“Si hay un partido que le puede regalar el equipo a la gente que sufrió en Argentina, es este contra Colo Colo y este partido”, remarca.

Herrera pide un regalo para el hincha azul

Concluyendo, Herrera sabe que es muy complicado que el equipo pueda reponerse tan fácil de lo que sucedió en Argentina, pero no duda en que un triunfo ante su archirrival, puede ayudar en demasía para el plantel y sus fanáticos.

“Más allá de todo el mal rato que tuvo la U, que ya gracias a Dios todos los hinchas están acá, este sería un gran regalo para toda la gente de la U que lo pasó mal y más ganando en su casa y con todo el público en contra”, cerró.