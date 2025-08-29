Universidad de Chile tiene una importante duda para lo que es su próximo duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Colo Colo por el Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental.

¿La duda? está en la portería, en la que Gabriel Castellón, arrastra problemas físicos que lo tienen más fuera que dentro de este partido y su lugar, lo tomaría Cristopher Toselli, en la que de todas formas, esperarán hasta lo último al ex Huachipato.

Sobre esto, un histórico azul como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que le dejó un importante consejo a Gustavo Álvarez para este partido, apostando por la titularidad de Toselli.

“No es necesario, no tiene que apurarse (Castellón), corre muchos riesgos, es un riesgo innecesario, porque prácticamente no entrenas con el once, más allá de balones fijos a las manos y si es que, porque no vas hacer coordinación, velocidad, es distinto trotar a un pique corto o una volada, por ejemplo”, comenzó señalando Herrera.

Agregando a esto, el ‘Samurai’ remarca en que si juega Castellón o Toselli, no es una diferencia tan importante, por lo que espera que no se apure en lo físico a Castellón, pensando que podría agudizar su lesión.

Herrera pide la titularidad de Toselli | Foto: Photosport

“Si juega Toselli o Castellón, eso no cambia mucho. Toselli cuando jugó de titular, rindió”, declara.

Concluyendo, Herrera también declara de que el golero titular azul, Gabriel Castellón no ha mostrado un rendimiento sostenido en esta temporada, mientras que a Toselli si lo ha visto de buena forma cuando le ha tocado ser titular en esta temporada, confiando en sus capacidades.

“Por A o por B, Castellón no ha tenido una temporada muy regular, de hecho ha sido bastante irregular, incluso en otros partidos no ha estado a la altura de lo que exige el arco de la U para pelear el campeonato, en contrapartida, Toselli cuando ha jugado, siempre ha respondido, por tanto, más allá de que el titular es Castellón, para mí que juegue Toselli no es mucha diferencia”, cerró.