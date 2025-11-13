Universidad de Chile recibió un feroz guiño en pleno mercado de fichajes. En la antesala de la apertura del libro de transferencias, un formado en el conjunto azul lanzó un asombroso comentario en redes sociales.

¿Qué pasó? En una publicación en Instagram, el elenco estudiantil destacó a sus seleccionados nacionales que se preparan para enfrentar a Rusia en Sochi y recibió una enigmática respuesta de Rodrigo Echeverría.

El mediocampista de 30 años sorprendió a todos los hinchas azules y cuestionó por qué no fue considerado por el club en las imágenes publicadas. Su comentario ya acumula más de 1.000 likes.

“¿Y yo?“, detalló el jugador del León de México a través de su cuenta personal. Los fanáticos laicos se lanzaron inmediatamente a pedir su retorno a la institución que le llena el corazón.

Incluso, hasta Javier Altamirano quedó impactado por lo dicho por su compañero de la Selección Chilena. El volante universitario le respondió con un emoji de sorpresa. Ni él se lo esperaba.

Rodrigo Echeverría sorprendió con su comentario en la cuenta oficial de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport / Screenshot)

¿Vuelve a Universidad de Chile? El 2025 de Rodrigo Echeverría

Durante la presente temporada, el seleccionado chileno ha disputado un total de 19 encuentros con el León de México. En dichos compromisos, no logró anotar ni entregar asistencias.

Cabe destacar que Rodrigo Echeverría dejó Universidad de Chile en 2020. Además de su actual equipo, registra pasos por Iberia de Los Ángeles, Everton de Viña del Mar y Huracán de Argentina.

