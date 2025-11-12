Universidad de Chile ya alista el cierre de temporada. El conjunto laico tiene un porcentaje de su foco puesto sobre la clasificación a certámenes internacionales y el resto está dirigido al mercado de fichajes.
Es que en este último, tendrá que tomar importantes decisiones. Y no solo hablamos de incorporaciones, sino que también de salidas y continuidades. La razón: hay 14 jugadores que finalizan sus respectivos préstamos.
Por ello, el cuerpo técnico deberá decidir el futuro del plantel junto a la gerencia deportiva. En el listado hay de todo, incluyendo a juveniles, piezas sin mayor participación en el club y figuras que deben volver al país.
¿Quiénes están presentes? De los más destacados, Emmanuel Ojeda y Luciano Pons. Mientras el primero se ha desempeñado durante esta campaña en Huracán, el segundo es estrella en Atlético Bucaramanga.
A su vez, nombres como Jeison Fuentealba, Renato Cordero y Salvador Negrete esperan por una oportunidad en el primer equipo azul: los dos primeros alzaron el título de Primera B y el tercer aludido se coronó en Segunda División.
Los jugadores que deben volver a Universidad de Chile
Cabe destacar que los siguientes mencionados tendrán que ser evaluados por Universidad de Chile para decidir sus respectivos caminos. Nadie tiene un lugar asegurado en la institución.
- Julián Alfaro (Everton)
- Agustín Arce (D. Limache)
- Renato Cordero (U. de Concepción)
- Renato Huerta (Unión La Calera)
- Federico Mateos (Ñublense)
- Jeison Fuentealba (U. de Concepción)
- Cristóbal Muñoz (Unión San Felipe)
- Emmanuel Ojeda (Huracán)
- Fernando Osorio (Provincial Osorno)
- Luciano Pons (Atlético Bucaramanga)
- Yahir Salazar (Audax Italiano)
- Bianneider Tamayo (Unión Española)
- Bastián Tapia (Cobreloa)
- Salvador Negrete (D. Puerto Montt)
En resumen:
- Catorce jugadores a préstamo deben retornar a Universidad de Chile al cierre de la temporada.
- Entre los que vuelven están Emmanuel Ojeda (Huracán) y Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
- Jeison Fuentealba y Renato Cordero vuelven como campeones de Primera B, y Salvador Negrete de Segunda División.