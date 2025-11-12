Universidad de Chile ya alista el cierre de temporada. El conjunto laico tiene un porcentaje de su foco puesto sobre la clasificación a certámenes internacionales y el resto está dirigido al mercado de fichajes.

Es que en este último, tendrá que tomar importantes decisiones. Y no solo hablamos de incorporaciones, sino que también de salidas y continuidades. La razón: hay 14 jugadores que finalizan sus respectivos préstamos.

Por ello, el cuerpo técnico deberá decidir el futuro del plantel junto a la gerencia deportiva. En el listado hay de todo, incluyendo a juveniles, piezas sin mayor participación en el club y figuras que deben volver al país.

¿Quiénes están presentes? De los más destacados, Emmanuel Ojeda y Luciano Pons. Mientras el primero se ha desempeñado durante esta campaña en Huracán, el segundo es estrella en Atlético Bucaramanga.

A su vez, nombres como Jeison Fuentealba, Renato Cordero y Salvador Negrete esperan por una oportunidad en el primer equipo azul: los dos primeros alzaron el título de Primera B y el tercer aludido se coronó en Segunda División.

Luciano Pons finaliza su préstamo y debe volver a Universidad de Chile. (Imagen: Atlético Bucaramanga)

Los jugadores que deben volver a Universidad de Chile

Cabe destacar que los siguientes mencionados tendrán que ser evaluados por Universidad de Chile para decidir sus respectivos caminos. Nadie tiene un lugar asegurado en la institución.

Julián Alfaro (Everton)

(Everton) Agustín Arce (D. Limache)

(D. Limache) Renato Cordero (U. de Concepción)

(U. de Concepción) Renato Huerta (Unión La Calera)

(Unión La Calera) Federico Mateos (Ñublense)

(Ñublense) Jeison Fuentealba (U. de Concepción)

(U. de Concepción) Cristóbal Muñoz (Unión San Felipe)

(Unión San Felipe) Emmanuel Ojeda (Huracán)

(Huracán) Fernando Osorio (Provincial Osorno)

(Provincial Osorno) Luciano Pons (Atlético Bucaramanga)

(Atlético Bucaramanga) Yahir Salazar (Audax Italiano)

(Audax Italiano) Bianneider Tamayo (Unión Española)

(Unión Española) Bastián Tapia (Cobreloa)

(Cobreloa) Salvador Negrete (D. Puerto Montt)

En resumen: