Universidad de Chile arrancó de gran manera su pretemporada junto a Gustavo Álvarez, en donde en dos compromisos amistosos han sumado dos triunfos ante Unión Española por 4-0 y a Universidad Católica en el Clásico Universitario por 3-1.

El mundo azul respira aire fresco y está confiado en que este año pueda ser finalmente el de redención de los azules tras varias temporadas sin pelear el título. La U, ajeno a su historia, va a cumplir 7 años sin levantar un solo trofeo.

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, se atrevió a señalar la principal diferencia entre Mauricio Pellegrino y Gustavo Álvarez que tiene ilusionado no solo a los jugadores, sino que a todo el pueblo azul.

Caamaño le da un punto a favor a Álvarez por sobre Pellegrino. | Foto: Photosport

“Si hay algo que diferencia a Álvarez de Pellegrino, más allá de las propuestas que evidentemente hay que ver si la sostiene en el tiempo, porque cuando trastabillas uno o dos partidos puede empezar a ser más pragmático, como le pasó a Sampaoli en su momento”, dijo Caamaño.

Para Caamaño, el DT azul no se llevará sorpresas estando en la U: “A Álvarez los técnicos no lo van a sorprender en Chile. A Pellegrino los técnicos rivales lo sorprendieron porque nunca le agarró la mano al fútbol chileno y Álvarez ya pasó un año y no solo eso, terminó siendo campeón sorpresivamente”, sumó.

“Hoy ningún entrenador acá lo va a sorprender con algún futbolista que le pongan de extremo, los tiene a todos visto. Eso que Pellegrino no tenía el año pasado y eso es una ventaja para Álvarez en ese sentido. Cuando llega un DT de afuera confía en su capacidad ciegamente, pero tienes que conocer al rival también y a la U la sorprendieron”, remató.

Día y hora para Universidad de Chile vs Coquimbo

La U saltará a la cancha esta noche a las 20:00 PM en Coquimbo para enfrentar al cuadro local en el torneo amistoso de verano. Cabe recordar que los azules debutaron con un claro triunfo frente a Universidad Católica.