La vida para Cristóbal Campos, exarquero de Universidad de Chile, no ha sido fácil. En septiembre de 2024, el oriundo de Lonquén enfrentó un potente desafío: sufrió un grave accidente automovilístico que derivó en la amputación traumática de su pie derecho.

A pesar de esta adversidad, Campos ha demostrado una fuerza y resiliencia admirable, tanto así que sigue entrenando y luchando por volver a defender los tres palos en el fútbol chileno.

A fines de octubre, a Campos se le presentó una nueva oportunidad en la vida: Provincial Talagante lo presentó como su nuevo gerente deportivo para la temporada 2026.

Cristóbal Campos en su partido a beneficio, el cual se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Cristóbal Campos lanza su podcast con Roberto Cereceda como primer invitado

Ahora, el exportero decidió expandir su presencia mediática y acercarse a sus seguidores a través de YouTube, creando su propio podcast llamado Nuestro Tiempo.

En este espacio, el ex San Antonio Unido ofrece un formato más cercano que le permite entrevistar a exfutbolistas y compartir historias desde dentro y fuera de la cancha.

En su primer episodio entrevistó a Roberto Cereceda, exseleccionado chileno que tuvo pasos por Audax Italiano y Colo Colo, con quien también compartió camarín en el SAU.

Con este proyecto, Campos no solo mantiene viva su conexión con el fútbol, sino que también demuestra que las adversidades pueden transformarse en nuevas oportunidades para inspirar y compartir historias.

El nuevo podcast de Cristóbal Campos: