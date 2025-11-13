El paso de Walter Montillo por Universidad de Chile dejó huella imborrable en la hinchada del Romántico Viajero y también en el propio exmediocampista argentino.

El “10”, ídolo de los azules y parte fundamental del título del Apertura 2009, mantiene un cariño profundo por el club laico y por los grandes referentes con los que compartió camarín.

Uno de ellos fue Marcelo “Matador” Salas, legendario delantero chileno que ya enfrentaba problemas físicos, pero su sola presencia imponía respeto dentro del vestuario azul.

El plantel de Universidad de Chile 2008 con Marcelo Salas y Walter Montillo | FOTO: Archivo

Montillo recordó su experiencia junto al Matador Salas

A más de quince años de ese encuentro, la ‘Ardilla’ recordó con emoción en el canal de AntúnezSilva aquellos días y destacó el valor humano y futbolístico del nacido en Temuco, lamentando que las lesiones no le permitieran despedirse del fútbol como se merecía.

“El Matador, imagínate, yo tenía 24 años y él ya se estaba por retirar. Es una pena que el dolor en las rodillas no nos haya dejado disfrutarlo más”, comenzó señalando Montillo.

“Me parece que tener en el camarín un jugador de la trayectoria, del nombre, de lo significaba él, no solo para el club sino para Chile. El nombre del Matador atraviesa fronteras. Era un emblema para nosotros”, agregó.

“Hubiese estado bueno que haya podido salir campeón y retirarse con un torneo”, sentenció el nacido en Lanús.

¿Cuándo es la despedida de Walter Montillo y cómo se pueden comprar entradas?