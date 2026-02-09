Universidad de Chile tendrá que dar vuelta la página tras caer 2-1 contra Huachipato por la Liga de Primera 2026. La escuadra estudiantil no logró imponer sus términos y sigue sin triunfar en el certamen local.

Ante ello, Dante Poli reaccionó, haciendo hincapié en un sorpresivo cambio en el conjunto azul. ¿Qué pasó? Uno de los refuerzos para esta temporada no sumó minutos en Talcahuano.

En los micrófonos de Radio Futuro, el comentarista deportivo reflexionó sobre la ausencia de Lucas Romero. A pesar de estar en el banco de suplentes, el volante paraguayo no ingresó ante los acereros.

“Me llamó la atención, no sé si habrá una alguna declaración respecto a eso, que haya salido del equipo titular Lucas Romero. Más allá de que (Francisco Meneghini) busca y experimenta, está recién iniciándose”, comentó.

En dicha línea sobre la incorporación de Universidad de Chile, agregó: “Me llamó la atención que haya salido y que pareciera que pasó inadvertido en este último partido, sin considerarlo“.

La ausencia de Lucas Romero en Universidad de Chile sorprendió a Dante Poli. (Foto: Club Universidad de Chile)

De titular a suplente en Universidad de Chile

Cabe consignar que en el primer compromiso de esta campaña, Lucas Romero fue desde el arranque ante Audax Italiano. Registró 45′ en cancha en su estreno con la camiseta azul.

¿Por qué no estuvo versus los siderúrgicos? En su lugar fue estelar Israel Poblete, que participó de principio a fin: no fue sustituido a pesar de su irregular desempeño.

En resumen: