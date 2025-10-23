Universidad de Chile cae en los primeros 45′ por 2 a 0 ante Lanús por el partido de ida de las semifinales de Copa Sudamericana. El primer tanto nació gracias a un grosero error de un defensor de los Azules.

Corría el minuto 25′ cuando, tras una tranquila salida del cuadro de Gustavo Álvarez, Fabián Hormazábal buscó descargar con Franco Calderón hacia atrás, sin embargo, el zaguero central perdió increíblemente el balón ante Rodrigo Castillo quien, tras ver adelantado a Gabriel Castellón, no dudó en rebasar de sombrerito al golero y anotar el primer tanto de la visita.

Cuatro minutos después, tras una gran arremetida ofensiva de Lanús, otra vez Calderón no llegó a cerrar marcas y nuevamente Castillo no perdonó a los Azules y puso el 2 a 0 parcial a boca de jarro frente al pórtico del ‘Romántico Viajero’.

El más criticado del 1t en Universidad de Chile frente a Lanús

Claramente, la hinchada de Universidad de Chile no perdonó al exjugador de Unión Santa Fe, cayéndole con todo en redes sociales dejando durísimos comentarios hacia el defensor central.

“Es para que no se ponga nunca más la camiseta de la U”, “debe irse a fin de año”, “fue el responsable de los dos goles” o “está de holograma”, fueron solo algunos de los comentarios contra Franco Calderón.