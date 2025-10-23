La semifinal de ida de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús tiene un sabor especial para un hombre del plantel de Gustavo Álvarez: el mediocampista Charles Aránguiz.

El “Príncipe”, hoy emblema y capitán del equipo, es el único “sobreviviente” de la última vez que ambos clubes se vieron las caras en la Sudamericana, un cruce que data del año 2013.

Doce años después, la historia vuelve a poner al bicampeón de América con La Roja contra el mismo rival y en la misma competencia.

Charles Aránguiz ya sabe lo es que es convertirle a Lanús

Hay que retroceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2013. En esa ocasión, la U, dirigida por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, no tuvo una buena llave.

La ida, disputada en Argentina, fue una categórica derrota por 4-0 para los azules. Sin embargo, en el partido de vuelta jugado en el Estadio Nacional, la U se despidió del torneo con honor, logrando una victoria por 1-0.

¿El autor de ese único gol de la U en la llave? Un joven Aránguiz, quien batió al portero Agustín Marchesín, hoy en Boca Juniors.

Charles Aránguiz celebrando su gol ante Lanús | FOTO: Archivo

Aránguiz ya no es el joven volante de esa oncena de 2013, sino uno de los jugadores más experimentados y el líder espiritual de un equipo que busca repetir la victoria de esa noche, pero esta vez, con un resultado global que les permita soñar con la final.

El gol de Charles Aránguiz vs. Lanús en la Copa Sudamericana 2013: