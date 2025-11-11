Universidad de Chile logró una importante pero trabajada victoria dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ derrotaron por 4-3 a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura y siguen firme en la lucha por lo que es su gran anhelo por el Chile 2.

Tras este duelo, el ídolo azul Diego Rivarola comentó en el programa ‘F90’ de ESPN lo que fue el triunfo azul, en el que a pesar de sumar los tres puntos, no quedó muy conforme por cómo se dio el resultado ante Limache.

“Sensaciones raras, yo quiero creer que es algo más de la cabeza, porque después del 2-0 que empezaste de mala forma, terminando dándolo vuelta es mejor, es que futbolísticamente te da, tienes el equipo y el funcionamiento, pero la cabeza que te juega un factor importante en esta etapa”, parte señalando Rivarola.

Siguiendo en aquello, el histórico del ‘Bulla’ remarcó en que los errores que mostró la U ante Limache no los puede volver a cometer en los duelos finales del torneo, en donde ahora tiene un duelo crucial ante O’Higgins de Rancagua pensando en su lucha por el Chile 2.

Rivarola le pone tarea a la U | Foto: Photosport

“Con Limache lo pudiste dar vuelta y tuviste esa capacidad, pero contra O’Higgins no tendrás eso. Yo quiero creer que esto fue más de la cabeza, estos partidos exigentes a la U, los jugadores han respondido, quiero creer que en estos partidos va a responder, ante O’Higgins”, declara.

Concluyendo, Rivarola se queda con lo que fue esta victoria y estos tres puntos cruciales en la lucha que lleva la U y en donde espera que en esta recta final de tres partidos, los ‘Azules’ puedan mostrar una mejor versión.

“Era un triunfo que necesitaba, los resultados son los que te llevan hoy en día a un torneo (internacional)”, cerró.

En Síntesis…

Universidad de Chile derrotó a Deportes Limache por 4-3 en el Estadio Santa Laura.

El ídolo azul Diego Rivarola comentó el triunfo en el programa ‘F90’ de ESPN.

Rivarola advirtió que los errores ante Limache no deben repetirse contra O’Higgins de Rancagua.