Universidad de Chile se enfoca en lo que es la recta final del torneo nacional, en la que los ‘Azules’ siguen con el sueño latente de poder conseguir el cupo al Chile 2, el que le otorga la posibilidad de poder disputar la Copa Libertadores en el 2026.

A pesar de esto, en el ‘Romántico Viajero’ ya ponen la mira sobre lo que será la próxima temporada, en donde ya se barajan posibles nombres que pueden arribar al club, como también de otros que pueden marcharse.

Sobre este último punto, hay un importante nombre en la Universidad de Chile que vive hoy de un gran presente y por esto, ya existen dos importantes equipos del Continente que ponen los ojos en él.

Superclásico en Colombia por Pons

El delantero argentino, Luciano Pons hoy en día goza de un gran presente en el Atlético Bucaramanga, en la que es uno de los grandes goleadores en dicha liga y por esto, ya ha comenzado a llamar la atención de muchos clubes.

Pons vive un gran presente en Colombia | Foto: Photosport

A inicios de este 2025, la Universidad de Chile llegó a un acuerdo con el Atlético Bucaramanga para un préstamo con opción de compra por una temporada por Pons, en la que el argentino ha tenido un gran rendimiento, el que llama la atención de más de uno en Colombia.

Así lo ha informado en las últimas horas el periodista, Leonel Cerrudo, quien indicó que el América de Cali estaría tras los pasos de Luciano Pons, a quien lo tiene como una gran prioridad para reforzar el ataque de los ‘Diablos Rojos’ para el 2026.

“David González (DT de América de Cali) sigue llamando a Luciano Pons, ya lo tuvo en Independiente Medellín, ojo ahí”, señaló el comunicador en ‘América en La Red’.

Este interés se suma al que ya ha mostrado hace unos días el archirrival del América de Cali en el fútbol colombiano, en la que también el Deportivo Cali sigue muy de cerca a Pons, en la que se podría llevar a cabo un Superclásico en Colombia por el fichaje del jugador de la U.

Las próximas semanas podrían ser importantes para conocer del futuro de Luciano Pons, en la que desde el fútbol colombiano se pelean por sus goles y además, también podrían seguir apareciendo ofertas por el goleador desde

En Síntesis…

El delantero Luciano Pons hoy juega a préstamo con opción de compra en la Universidad de Chile.

Pons está en el Atlético Bucaramanga y es goleador, llamando la atención de clubes.

América de Cali y Deportivo Cali pujan por el fichaje de Luciano Pons para 2026.