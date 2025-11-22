Universidad de Chile atraviesa una etapa crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen como gran objetivo el poder entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026 y para eso, es fundamental que los ‘Azules’ puedan salir victoriosos en su próximo duelo ante O’Higgins, un rival directo en esta lucha.

A pesar de esto, en el ‘Romántico Viajero’ ya comienzan lentamente a pensar en lo que es la próxima temporada, en la que sin duda el tema principal son los refuerzos, en donde ya empiezan a aparecer muchos nombres como opciones para llegar a la U.

Ante este tema, el ídolo azul Diego Rivarola en los últimos días en el programa ‘F90’ de ESPN soltó un tremendo bombazo para todo el hincha azul, en la que indicó que hay un centro delantero de categoría para poder reforzar a la U en el 2026.

“Ojo que hablando del nueve en la U y las negociaciones, ojo que hay un nueve dando vuelta en la U. Es un nueve interesante para el medio”, remarcó.

Rivarola ilusiona al hincha azul | Foto: Photosport

Finalmente, Rivarola no dio el nombre como tal de este candidato para la U, pero sí señaló que es un jugador que no está en el medio chileno y además agregó que su fuente sobre esta opción es bastante confiable.

“No está en el medio chileno, está ahí… Mi fuente es buena”, concluyó.

En Síntesis…