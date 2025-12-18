Universidad de Chile sigue trabajando en lo que es la complicada situación de su entrenador Gustavo Álvarez, en donde la dirigencia busca llegar a un acuerdo con el estratega argentino para poder poner punto final a su ciclo, tras lo que fueron sus polémicos dichos antes de terminar la temporada.

Sobre esto, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a lo que es esta situación del DT argentino, en la que perdió la paciencia con Álvarez y lo que ha sido su postura con el club.

“Se le están dando las facilidades porque se tiene que ir rápido de la U, tiene que rajar rápido, tienen que sacarlo rápido a este personaje, está siendo un problema para la U”, parte indicando Pinilla.

Siguiendo en aquello, ‘Pinigol’ deja muy en evidencia que con el escenario complejo que vive hoy la Universidad de Chile con esta situación, debe dejar partir rápidamente a Álvarez, a quien hoy en día lo ve como un importante cacho.

Álvarez sigue siendo un importante tema en la U | Foto: Photosport

“Si pasó de ser un activo o algo positivo, ahora está siendo un cacho para la U, hay que sacarlo rápido, de la forma que sea, arreglando las condiciones, bajando la plata, que pague, tiene que pagar, porque se está yendo por la de él”, remarca.

Concluyendo, Pinilla le deja un importante mensaje a Gustavo Álvarez, a quien le pide que pare con su novela sobre esta situación y de el gran paso para llegar a un acuerdo con la Universidad de Chile para dejar el club.

“Que se deje de hinchar las pelotas, está provocando puros problemas en la U. La U sacó de Huachipato a Álvarez por 800 mil dólares, menos de eso no puede dejar que pague, tiene que cobrarle por último eso”, cerró.

