Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las rondas previas de la Copa Sudamericana, donde Universidad de Chile quedó emparejada con Palestino.

El duelo, con fecha por definir, se jugará en el Estadio Nacional en un partido único, lo que aumenta la importancia de cada detalle y de la concentración tanto del Romántico Viajero como de los Baisanos.

Tanto la U como Palestino llegarán con caras nuevas y con entrenadores renovados: Gustavo Álvarez no continuará en el CDA y Cristian “La Nona” Muñoz reemplazó a Lucas Bovaglio al mando de Árabes, situación que genera un escenario competitivo e incierto para ambos equipo.

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue una victoria por los azules por 2 a 1 | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Diego Rivarola ya palpita el Universidad de Chile vs. Palestino

Ante este panorama, las declaraciones de exfiguras del club laico toman relevancia, siendo Diego Rivarola uno de los que decidió analizar este crucial enfrentamiento.

“Palestino es un buen equipo, es un buen equipo que viene los últimos años haciendo las cosas bien. Pero bueno, es un partido único y ahí la U también está preparada”, afirmó el exdelantero azul a Bolavip Chile.

Además, el ahora comentarista de ESPN Chile agregó que “la U está acostumbrado a jugar el torneo internacional, entonces para Palestino tampoco va a ser un partido muy fácil”.

